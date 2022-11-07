Пользователи Twitter раскритиковали фон дер Ляйен за ее заявления о помощи Украине | 360°

Мир 07 ноября 2022, 12:44 Пользователи Twitter раскритиковали фон дер Ляйен за ее заявления о помощи Украине Пользователи Twitter устроили холодный душ главе ЕК из-за слов о поддержке Украины РИА "Новости"

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась жесткой критике в Twitter после заявления о разработке нового пакета помощи Украине в 2023 году. Об этом сообщило РИА ФАН.

Руководитель ЕК пообещала, что европейские страны будут на стороне Киева столько, сколько нужно. Фон дер Ляйен не исключила транш Украине в 2023 году в 18 миллиардов евро.

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Пользователи Twitter напомнили председателю Еврокомиссии о невыполнении Украиной Минских соглашений.

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«Что случилось с Минскими соглашениями, Урсула?» — спросил один из них.

Другой пользователь поинтересовался, кто этой зимой будет на стороне европейцев, когда все внимание руководителя ЕК направлено в сторону Украины. Третий назвал фон дер Ляйен одним из худших лидеров ЕС.

Евросоюз пообещал представить полный план годовой программы помощи Украине в ноябре. Программа подразумевает выделение 18 миллиардов евро и будет кредитной.

Ранее сообщалось, что глава ЕК Фон дер Ляйен не заметила страдающих от кризиса европейцев.