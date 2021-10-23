Пользователи Тwittеr потребовали посадить Алека Болдуина в тюрьму

В американском сегменте Twitter появился хештег #АлекаВТюрьму (#AlecForPrison). Уже опубликовано более 17 тысяч сообщений с его использованием. Пользователи требуют посадить в тюрьму актера Алека Болдуина, который застрелил кинооператора и ранил режиссера во время съемок фильма «Ржавчина».

Об этом сообщил канал РЕН ТВ. Свое требование американцы мотивируют тем, что в убийстве Галины Хатчинс есть что-то странное. Они утверждают, что опытный актер не мог не знать главное правило использования огнестрельного оружия на площадке — никогда не направлять его в сторону людей.

Однако многие пользователи считают, что развернувшаяся компания ни что иное как месть республиканцев Болдуину, который долго и успешно пародировал экс-президента США Дональда Трампа. Другие считают, что это просто модный тренд.

Пользователи подчеркивают, что республиканцы не выступают против сумасшедших стрелков, которые многие годы терроризируют школы и улицы американских городов. Но когда Болдуин случайно убивает человека, то он должен непременно сесть в тюрьму. Ведь обвинения появились почти сразу после появления информации о трагедии, еще до результатов расследований, которые инициировали полиция и киностудия.

В феврале 2019 года Дональд Трамп потребовал провести расследование деятельности каналов, которые показывают сатирические пародии, сделанные на него Алеком Болдуином. Актер был удивлен реакцией первого лица государства.