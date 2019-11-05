  • Пользователи Twitter оценили строительство новых американских баз в Сирии

    05 ноября 2019, 21:40

    Ольга Ситникова

    Пользователи Twitter активно комментируют новость о строительстве двух американских баз на нефтяных месторождениях в Сирии, сообщил «Царьград».
    Пользователи Twitter оценили строительство новых американских баз в Сирии

    «В Вашингтоне уже не скрывают, что остались в стране только из-за нефти», — заметил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в Twitter.

    «Свобода, демократия и террористы никогда их не интересовали», — подчеркнул пользователь @aleks043.

    «Пентагонойл?» — спросил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Вгрызлись в чужую землю», — также добавил пользователь @kref_as

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    «А че не на Луне? Вроде освоили?» — отметила @Filina_Olga_.

    «Хорошо устроились: в войне не участвуют, только «охраняют», — добавляет @Gerakloved.

    Ранее арабист Марианна Беленькая отметила, что появление американских баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор сделает начавшийся диалог курдов и Дамаска сложнее.