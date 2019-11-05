Пользователи Twitter оценили строительство новых американских баз в Сирии

«В Вашингтоне уже не скрывают, что остались в стране только из-за нефти», — заметил спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в Twitter.

«Свобода, демократия и террористы никогда их не интересовали», — подчеркнул пользователь @aleks043.

«Пентагонойл?» — спросил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Вгрызлись в чужую землю», — также добавил пользователь @kref_as

Специалист прокомментировал новые американские базы в Сирии Подробнее

«А че не на Луне? Вроде освоили?» — отметила @Filina_Olga_.

«Хорошо устроились: в войне не участвуют, только «охраняют», — добавляет @Gerakloved.

Ранее арабист Марианна Беленькая отметила, что появление американских баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор сделает начавшийся диалог курдов и Дамаска сложнее.