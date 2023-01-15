Мир 15 января 2023, 00:00 Пользователи Twitter осудили фон дер Ляйен за слова о помощи Украине Читатели Twitter возмутились словами главы ЕК фон дер Ляйен, назвавшую Украину приоритетом РИА «Новости»

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Пользователям Twitter не понравились слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что главным приоритетом для ЕС является Украина. Они заявили, что чиновники могли бы вспомнить и о нуждах европейских граждан, а также напомнили главе ЕК об успешном сотрудничестве с Россией.

По мнению некоторых пользователей, европейским властям давно пора вспомнить, откуда они получают зарплату.

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«Приоритетом должно быть благополучие европейского народа. Ваша непомерная и необоснованная зарплата выплачивается жителями Евросоюза, а не комиком из Украины», — возмутился один из читателей.

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«Ваше высказывание выдает вас. Люди ощущают „ваше внимание“ каждый день. Как долго они будут мириться с этим предательством?» — задался вопросом другой.

Один из комментаторов потребовал прекратить противопоставлять РФ западным странам.

«Это только мешает Европе. Россия всегда была удачным деловым партнером, поэтому заключите мир и давайте снова наладим бизнес с Кремлем», — посоветовал он.