12 марта 2023, 12:10
Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу ЕК за желание снизить военную мощь России
Недавнее заявление главы ЕК фон дер Ляйен о военных способностях России вызвало бурные обсуждения среди пользователей соцсети Twitter. Они оставили немало критикующих комментариев под публикацией политика.
Та написала, что Евросоюз максимально включится в процесс снижения военного потенциала России.
Реклама
Часть пользователей уличили главу ЕК и других представителей европейских правительств в продажности. По мнению таких комментаторов, власти ЕС действуют по указке из Соединенных Штатов.
Реклама
«Разрушитель ЕС. Вы все продали США», — отметил один из пользователей.
Другая часть комментаторов выразила похожее мнение. Также они добавили, что правительствам Евросоюза стоит поменьше финансово вкладываться в украинский конфликт и перенаправить денежные потоки на благо собственных граждан.
Еще несколько пользователей уличили фон дер Ляйен и других западных политиков в расширении противостояния на территории восточноевропейской страны.
Еврокомиссия
Реклама
Реклама