Мир 12 марта 2023, 12:10 Пользователи Twitter обрушились с критикой на главу ЕК за желание снизить военную мощь России РИА «Новости»

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Недавнее заявление главы ЕК фон дер Ляйен о военных способностях России вызвало бурные обсуждения среди пользователей соцсети Twitter. Они оставили немало критикующих комментариев под публикацией политика.

Та написала, что Евросоюз максимально включится в процесс снижения военного потенциала России.

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Часть пользователей уличили главу ЕК и других представителей европейских правительств в продажности. По мнению таких комментаторов, власти ЕС действуют по указке из Соединенных Штатов.

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«Разрушитель ЕС. Вы все продали США», — отметил один из пользователей.

Другая часть комментаторов выразила похожее мнение. Также они добавили, что правительствам Евросоюза стоит поменьше финансово вкладываться в украинский конфликт и перенаправить денежные потоки на благо собственных граждан.

Еще несколько пользователей уличили фон дер Ляйен и других западных политиков в расширении противостояния на территории восточноевропейской страны.