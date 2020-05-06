Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко после его поздравлений с Днем пехоты

По данным издания, в своем поздравлении Порошенко отметил мужество и умения пехотинцев. По его мнению, эти качества вызывают у врага страх. О каком именно противнике идет речь, экс-президент Украины не уточнил.

«Решительные и смелые, патриотические и сплоченные, сильные волей и несокрушимые духом бойцы», — обратил внимание парламентарий.

Столь восторженные характеристики не впечатлили пользователей соцсетей. Одни напомнили Порошенко о зверствах ВСУ в Донбассе, а другие обозвали бывшего главу государства «покемоном», посоветовав ему поздравить пехотинцев конфетами «Рошен».

«Только проследи, чтоб просроченные были, а то потратишься не на шутку», — написали они.

В конце апреля Порошенко записал видеообращение к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожаловался, что его подозревают в государственной измене. Имеется в виду провокация в Керченском проливе, которая произошла в ноябре 2018 года. Тогда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу и были задержаны.