Пользователи соцсетей рассказали о поразивших их нераскрытых преступлениях

Пользователи форума Reddit поделились историями загадочных нераскрытых преступлений. Об этом написала «Газета.ru».

С некоторыми преступлениям «реддиторы» столкнулись лично. Например, один из пользователей рассказал, что рос на Лог-Айленде (США), и в то время на всех в округе наводил ужас серийный убийца, который убивал женщин на пляже. По делу было много подозреваемых, но в итоге оно так и осталось нераскрытым.

Другой пользователь вспомнил историю таинственного исчезновения 14-летнего Эндрю Госдена в Лондоне. Это произошло 14 лет назад. Мальчик, отличавшийся идеальной успеваемостью в школе, в один из дней ушел из дома, взяв с собой только игровую приставку PSP. Он поехал на лондонский вокзал, и это было последнее место, где его запечатлели камеры. Несмотря на то, что вокзал находится в центре города, где повсюду ведется видеонаблюдение, больше никаких следов подростка найти не удалось. С тех пор его никто не видел.

Также на форуме поделились историей убийства двух девочек, произошедшего в городе Дельфи в штате Индиана в 2017 году. Тела детей были найдены на популярном туристическом маршруте в людном месте. В телефоне одной из девочек обнаружили запись: девочки успели заснять предполагаемого убийцу. Однако это не помогло раскрыть преступление: убийца так и не был найден.