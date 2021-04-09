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    09 апреля 2021, 22:41

    Пользователи соцсетей проводили принца Филиппа в последний путь забавными фото и карикатурами

    Артур Блянихов

    Пользователи соцсетей поделились добрыми карикатурами и шутками, вспомнив забавные моменты из жизни супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, который ушел из жизни на 100-м году. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Отмечается, что британские СМИ позитивно относятся к королевской семье и зачастую делают ее героем юмористических зарисовок.

    На одном из рисунков авторы «предсказали» кончину Филиппа из-за сообщения о женитьбе принца Гарри на Меган Маркл. На нем Елизавета II кричит лежащему на полу принцу: «Маркл, Филипп, дорогой! Меган Маркл! Он женится не на Ангеле Меркель!».

    На другой карикатуре супруг Елизаветы II стреляет из ружья по дрону, который снимает королевский кортеж.

    «У него всегда были особые отношения с медиа», — заметил автор поста.