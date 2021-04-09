Пользователи соцсетей проводили принца Филиппа в последний путь забавными фото и карикатурами

Пользователи соцсетей поделились добрыми карикатурами и шутками, вспомнив забавные моменты из жизни супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, который ушел из жизни на 100-м году. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что британские СМИ позитивно относятся к королевской семье и зачастую делают ее героем юмористических зарисовок.

На одном из рисунков авторы «предсказали» кончину Филиппа из-за сообщения о женитьбе принца Гарри на Меган Маркл. На нем Елизавета II кричит лежащему на полу принцу: «Маркл, Филипп, дорогой! Меган Маркл! Он женится не на Ангеле Меркель!».

На другой карикатуре супруг Елизаветы II стреляет из ружья по дрону, который снимает королевский кортеж.

«У него всегда были особые отношения с медиа», — заметил автор поста.