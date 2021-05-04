Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщили пользователи приложения из России и Украины. Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

Жалобы на работу мессенджера стали активно поступать после 11:00 по московскому времени. Большинство пользователей (83%) заявили о том, что Telegram у них не подключается. Еще 16% рассказали, что не могут отправить сообщения.

Источник фото: Downdetector

На сбой в работе пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева.

Основатель Telegram Павел Дуров на днях впервые за три года порадовал подписчиков новым фото в Instagram. На нем бизнесмен с голым торсом медитирует на крыше в Дубае, там находится штаб-квартира Telegram.

«Внешний мир является отражением внутреннего», — подписал Дуров снимок.

В последний раз Дуров выкладывал фотографию в 2018 году. Тогда он сообщил подписчикам, что его любимый фильм — «300 спартанцев».

В этом году 36-летний Павел Дуров в первый раз вошел в первую десятку рейтинга самых богатых россиян по версии журнала Forbes.