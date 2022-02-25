Пользователи сообщили о глобальном сбое Facebook, Telegram и приложения Тинькофф

В работе мессенджеров и популярных соцсетей были замечены серьезные сбои. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Речь идет о мессенджере Telegram, соцсети Facebook и Instagram. Кроме того, приложение банка «Тинькофф» также работает с перебоями.С проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряд других стран.

Большинство пользователей Instagram сообщает о проблемах в работе приложения. Еще 16% не могут войти в личный профиль. Порядка 15% жалуются на некорректную работу вебсайта.

При этом порядка 44% пользователей испытывают проблемы с подключением к серверу. Еще 30% юзеров жалуются на длительный процесс получения сообщений, а 26% сообщают о плохой работе самого приложения.

Аналогичные проблемы у пользователей Facebook. По данным Downdetector, порядка 48% испытывают проблемы с доступом к веб-сайту. Еще 46% жалуются на плохую работу мобильного приложения. Кроме того 7% юзеров не могут авторизоваться.

Приложение Тинькофф также работает некорректно. У 68% пользователей не получается войти в свой профиль. Еще 24% юзеров испытывают проблемы с онлайн-банкингом, а 8% не могут перевести деньги.