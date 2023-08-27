Мир 27 августа 2023, 10:04 Пользователи Сети выставили Борреля на смех из-за провала санкций против России Пользователи Twitter раскритиковали Борреля за неэффективность санкций против РФ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/globallookpress

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Экономические санкции против России провалились, несмотря на серьезные издержки для стран Европы. Об этом заявили пользователи Сети, которые раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в соцсети X (бывший Twitter).

Они высмеяли слова политика о заметном ослаблении российской экономики.

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«Украина не сможет победить, а санкции работают против нас», — заявил один из участников обсуждения.

«Они (санкции — прим. ред.) хорошо работают на деиндустриализацию Европы и на благо США», — написал читатель.

Некоторые пользователи Сети также напомнили о потере влияния ЕС в мире и попросили Борреля уйти в отставку. Они анонсировали скорую рецессию, рост банкротств и инфляцию. Кроме того, европейские страны стали еще больше зависеть от США, считают комментаторы.

Ранее политик назвал беспрецедентным снижение импорта России и Евросоюза в 2022 году на 52%. По словам Борреля, объем неэнергетического импорта уменьшился практически на 60%.