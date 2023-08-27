27 августа 2023, 10:04
Пользователи Сети выставили Борреля на смех из-за провала санкций против России
Пользователи Twitter раскритиковали Борреля за неэффективность санкций против РФ
Экономические санкции против России провалились, несмотря на серьезные издержки для стран Европы. Об этом заявили пользователи Сети, которые раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в соцсети X (бывший Twitter).
Они высмеяли слова политика о заметном ослаблении российской экономики.
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«Украина не сможет победить, а санкции работают против нас», — заявил один из участников обсуждения.
«Они (санкции — прим. ред.) хорошо работают на деиндустриализацию Европы и на благо США», — написал читатель.
Некоторые пользователи Сети также напомнили о потере влияния ЕС в мире и попросили Борреля уйти в отставку. Они анонсировали скорую рецессию, рост банкротств и инфляцию. Кроме того, европейские страны стали еще больше зависеть от США, считают комментаторы.
Ранее политик назвал беспрецедентным снижение импорта России и Евросоюза в 2022 году на 52%. По словам Борреля, объем неэнергетического импорта уменьшился практически на 60%.
США
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