Пользователи Сети вспомнили самые интересные «пасхалки» Google

Пользователи Twitter вспомнили знаменитые «пасхалки» от Google. Одним из первых об этом написало сообщество Quite Interesting. Его пост набрал 6,4 тысячи лайков и ретвитов.

«Если вы напишете в Google слово askew (с английского переводится как „кривой“ — прим. ред.), страница наклонится», — сообщили авторы Quite Interesting.

Источник фото: Google

Пользователь Andrew предложил написать в поисковике Wizard of Oz (американский музыкальный фильм-сказка 1939 года «Волшебник страны Оз» — прим. ред.)и кликнуть на появляющееся справа изображение красных туфель. Они должны стукнуть три раза, а страна перевернуться и поменять цвет. Тогда вместо туфель появится значок торнадо. Если нажать на него, то страница вернется в прежнее состояние.

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Юзер Repton вспомнил, что компания Google создала «пасхалку» и для героя вселенной комиксов Marvel Таноса. Если ввести в поисковик его имя, то появится изображение перчатки с камнями. Нажав на нее, начнет играть музыка, а половина ссылок испарится.

«Пасхалка» или «пасхальное яйцо» на слэнге означает намеренно скрытые в фильмах, компьютерных играх послания, предметы, картинки или отсылки к другим событиям.