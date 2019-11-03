Пользователи Сети усмотрели сходство ДиКаприо и Тунберг с Лениным и Крупской

Внимательные пользователи Twitter заметили, что актер Леонардо ДиКаприо и юная экоактивистка Грета Тунберг поразительно похожи на вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и его жену Надежду Крупскую. В Сети тут же появилось «состаренное» совместное фото ДиКаприо и Тунберг.

Грета Тунберг пересекла полмира ради климатического форума в Чили. А его перенесли в Испанию Подробнее

Американский актер и по совместительству борец за чистоту окружающей среды ДиКаприо встретился со своей единомышленницей Тунберг в Лос-Анджелесе. Девочка приехала в Калифорнию, чтобы принять участие в экологической акции протеста.

На своей странице в Instagram актер опубликовал совместные фото с активисткой и назвал ее «лидером нашего времени».

«В истории человечества мало случаев, когда голоса усиливались в такие жизненно важные моменты и такими преображающими способами, но Грета Тунберг стала лидером нашего времени», — написал ДиКаприо.

16-летняя Тунберг стала известна на весь мир после эмоционального выступления на климатическом саммите ООН.