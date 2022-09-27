Премьера Нидерландов раскритиковали за слова о поддержке Украины | 360°

Мир 27 сентября 2022, 05:48 Поделиться Telegram

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Viber Премьера Нидерландов раскритиковали за слова о поддержке Украины Премьера Нидерландов Рютте раскритиковали в Twitter после его слов о поддержке Украины Pxhere.com

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте опубликовал в Twitter пост, в котором сообщил об усилении поддержки Украины. Но пользователь соцсети не поддержали политика. Жители Нидерландов оставили множество возмущенных таким решением комментариев.

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В опубликованном сообщении Рютте заявил, что поддержка Украины будет включать в себя больше оружия, а также больше изоляции и санкций для России.

«Защита Европы имеет решающее значение для нашей безопасности», — заключил политик.

Twitter/Mark Rutte

Но пользователи Twitter из Нидерландом оказались не согласны с мнением премьера.

Некоторые юзеры отметили, что для Нидерландов такие шаги правительства приведут к еще большим расходам. Политикам предложили принять другие решения и действия, а не тратить налоговые деньги людей.

«Вместо того, чтобы тратить наши налоговые деньги, вы также можете проявить порядочность, и поздравить победителей выборов в Италии…», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи и вовсе решили, что подобные заявления граничат с сумасшествием, поскольку нельзя договориться о мире поставками большего вооружения.

«Сошли с ума. Больше оружия для мира», — отметил один из комментаторов под постом премьера Нидерландов.

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