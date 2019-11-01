Пользователи Сети прокомментировали требование украинского министра о репарации

«Это можно… репарациями прямо по наглой морде», — отметил один комментаторов.

«Министр инфраструктуры Украины о России: „Пусть возвращают нам сначала территорию (Донбасс), потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства“. А потом сон закончится, и вы проснетесь. От того, что голый зад замерз», — заявил пользователь с ником «Радио Стыдоба».

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«А вот интересно, в этой „стране-зазеркалье“ министров-идиотов как-то по конкурсу особому в правительство теперь берут? Раньше знания там нужны были, опыт, профессионализм, поддержка народа и не только, а теперь — чем больше идиот и идиотского ляпнул, тем больше шанс удержаться во власти», — заметил пользователь Alice_neighbour.