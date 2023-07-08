Мир 08 июля 2023, 18:31 Пользователи Сети посмеялись над истерикой Зеленского Читатели Twitter осудили истерику Зеленского из-за отказа Болгарии передать оружие ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Пользователи социальной сети Twitter осудили поведение украинского президента Владимира Зеленского на встрече с болгарским лидером Руменом Радевым. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Зеленскому хватило совести закатить истерику из-за отказа Болгарии передать оружие. Пора не просить больше и больше, а разговаривать о мире», — написал читатель.

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Другой пользователь заподозрил у Зеленского манию величия.

«Вот он и остался совсем один. Зеленскому стоит принять реальность, что Европа уже устала от помощи Украине. Понятно, что болгары не испугались сказать правду о том, что Россия уничтожает в бою военную технику НАТО, которую считали передовой», — добавил другой подписчик.

Ранее Зеленский с официальным визитом прибыл в Болгарию. На пресс-конференции он раскритиковал болгарские власти за отказ в поставках оружия и отчитал президента Румена Радева за то, что тот использовал слово «конфликт» в описании ситуации с Россией.