Мир 30 апреля 2023, 11:46 Пользователи Сети не поверили в угрозы Зеленского Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о побеге россиян из Крыма РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского скандинавским СМИ о том, что россияне будут бежать из Крыма с еще большей скоростью, чем из Донбасса.

«Пусть даже не мечтает», — отметил один из пользователей.

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Другой указал, что украинский лидер хочет спровоцировать начало третьей мировой войны. Третий комментатор напомнил Зеленскому о жестком ответе России на подобные заявления.

«Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне», — резюмировал четвертый читатель.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ готовят контрнаступление на Крым. По его мнению, боевики ВСУ способны сломить сопротивление ВС России и вернуть полуостров под свой контроль.

Он обратил внимание, что успех операции полностью зависит от военных поставок со стороны Запада. Зеленский пригрозил, что конфликт с Россией может затянуться на десятилетия.