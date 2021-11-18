Пользователи Rеddit посмеялись над Марком Цукербергом, заглянувшим в «Макдоналдс»

На сайте Reddit появился снимок американского предпринимателя Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан в «Макдоналдсе». В Сети стали выдвигать шуточные предположения о том, зачем долларовый миллиардер пришел в фастфуд-корнер.

«Мне один „Макдоналдс“, пожалуйста», — так описал фотографию пользователь Reddit.

«Комбо номер один?» — «Нет, весь „Макдоналдс“», — пошутили на другом аккаунте.

Источник фото: Reddit

В конце октября стало известно, что название компании Facebook изменится на Meta. По словам ее основателя Марка Цукерберга, разработку этой идеи он вынашивал еще со школьной скамьи. Предприниматель пообещал, что пользователи отметят глобальные изменения компании уже через несколько лет.

О преобразованиях объявили на фоне журналистской атаки на компанию. Сотрудники редакций выложили в Сеть документы, которые подрывали ее имидж. По одной из версий, новостью об обновленном названии Facebook Цукерберг пытается замять скандал.