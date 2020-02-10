    10 февраля 2020, 17:53

    Пользователи раскритиковали Шайу ЛаБафа за смех над актером с синдромом Дауна. И зря

    Юлия Булыгина

    Пользователи Twitter несправедливо обрушились на американского актера Шайу ЛаБафа, который на церемонии вручения «Оскара» посмеялся над своим соведущим с синдромом Дауна Заком Готтзагеном. Пока хейтеры обвиняли ЛаБафа в жестокости, его фанаты напомнили, что актеры дружат и ЛаБаф просто хотел помочь.

    Шайа ЛаБаф и Зак Готтзаген объявляли победителя в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм». Когда Готтзаген открыл конверт, он сначала на несколько секунд замолчал, а потом с заиканием начал произносить имя победителя. В это время ЛаБаф выражал явное нетерпение и сам сказал название картины «Окно напротив».

    Пользователи такое нетерпение не оценили.

    «Мне кажется, Шайа ЛаБаф должен немного объяснить свое поведение с его соведущим на „Оскаре“».

    «Парень… Так непрофессионально. Он очевидно пытается не засмеяться. Лицо Шайи вызывает кринж».

    Только большинство комментаторов, очевидно, не знали или забыли, что актеры дружат и вместе снимались в фильме «Арахисовый сокол».

    «На самом деле они действительно хорошие друзья, возможно, только ограничение по времени на „Оскаре“ создало такое впечатление. Они любят друг друга».

    «Цели дружбы — Шайа ЛаБаф предлагает поддержку нервничающему Заку Готтзагену. Это будет, возможно, самой милой вещью, которую мы увидели этой ночью».