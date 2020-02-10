Пользователи раскритиковали Шайу ЛаБафа за смех над актером с синдромом Дауна. И зря

Шайа ЛаБаф и Зак Готтзаген объявляли победителя в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм». Когда Готтзаген открыл конверт, он сначала на несколько секунд замолчал, а потом с заиканием начал произносить имя победителя. В это время ЛаБаф выражал явное нетерпение и сам сказал название картины «Окно напротив».

Пользователи такое нетерпение не оценили.

«Мне кажется, Шайа ЛаБаф должен немного объяснить свое поведение с его соведущим на „Оскаре“».

«Парень… Так непрофессионально. Он очевидно пытается не засмеяться. Лицо Шайи вызывает кринж».

Только большинство комментаторов, очевидно, не знали или забыли, что актеры дружат и вместе снимались в фильме «Арахисовый сокол».

«На самом деле они действительно хорошие друзья, возможно, только ограничение по времени на „Оскаре“ создало такое впечатление. Они любят друг друга».

«Цели дружбы — Шайа ЛаБаф предлагает поддержку нервничающему Заку Готтзагену. Это будет, возможно, самой милой вещью, которую мы увидели этой ночью».