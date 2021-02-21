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    21 февраля 2021, 12:57

    Пользователи пожаловались на сбой в Telegram

    Андрей Иванов

    Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Жители России, Белоруссии и Украины сообщили о проблемах с подключением. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-сервисов.

    Пользователи пожаловались на сбой в Telegram | Изображение 1Источник фото: Downdetector

    Большинство (93%) пользователей рассказали о проблемах с подключением. 6% не смогли отправить сообщения. Пик жалоб пришелся на 11:00 по московскому времени.

    В этом году это уже не первый сбой в работе Telegram, который стал самым скачиваемым приложением в мире в январе. Мессенджер обошел по популярности TikTok, Signal, Facebook и WhatsApp.

    На этой неделе россиян предупредили, что в прошлом году в этом мессенджере активизировались боты, с помощью которых злоумышленники могут получить информацию практически о любом человеке.