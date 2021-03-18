Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и «Википедии»

Сбой произошел в работе Telegram. Большинство пользователей жалуются на проблему с подключением. Об этом сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Также люди сообщили о проблемах в работе Ozon, «Википедии» и нескольких онлайн-игр.

Источник фото: Downdetector

Плохо работает Telegram у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов. Сбой произошел и у юзеров на Украине — больше всего жалоб из Киева. 85% юзеров не могут подключиться, 14% — отправить сообщение. Пик жалоб пришелся на 17:30. Проблемы в работе «Википедии» наблюдались в 18:50, а Ozon — в 17:35.

Последний сбой в работе Telegram произошел 4 марта. Тогда о проблемах с мессенджером сообщили жители России, Белоруссии и Украины. Накануне россияне жаловались на нестабильную работу сайта онлайн-магазина Ozon.