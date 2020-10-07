Пользователи пожаловались на сбои в работе Netflix

7 октября это не первый сбой сайта. Ресурс плохо работал и утром в среду. Сейчас пользователи во всем мире жалуются на невозможность войти (45%), проблемы с видео-трансляцией (27%) и некорректной работой сайта Netflix (26%).

Источник фото: Downdetector

«Опять не работает. У нас проблемы», — пишут пользователи.

«Моя учетная запись внезапно перестала работать. Я обновился несколько раз, но все еще нет ответа. Netflix в целом не работает?» — спросил комментатор.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи из Соединенных Штатов, Японии, Сингапура, Индонезии, Австралии и в некоторых стран Европы.