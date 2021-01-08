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    08 января 2021, 12:31

    Пользователей WhatsApp обязали делиться личной информацией с Facebook

    Андрей Иванов

    Facebook обновил пользовательское соглашение мессенджера WhatsАрр. Людей предупредили, что теперь компания будет собирать личную информацию и делиться ей со всем семейством приложений корпорации.
    Пользователей WhatsApp обязали делиться личной информацией с Facebook

    В соглашении говорится, что личная информация нужна для анализа привычек и вкусов пользователей. Результаты станут основой для улучшения сервисов персональной рекламы с учетом запросов и предоставления адекватного контента и персональных услуг.

    WhatsАрр будет собирать информацию о геолокации, установку и удаление программ компании и следить за активностью в социальных сетях.

    Помимо WhatsApp, Facebook владеет Instagram и собственными приложениями одноименной социальной сети и мессенджером. По мнению разработчиков, интеграция социальных сетей расширит возможности пользователей.

    С 1 января мессенджер WhatsApp перестал работать на гаджетах со старыми операционными системами iOS и Android.