Пользователей WhatsApp обязали делиться личной информацией с Facebook

Facebook обновил пользовательское соглашение мессенджера WhatsАрр. Людей предупредили, что теперь компания будет собирать личную информацию и делиться ей со всем семейством приложений корпорации.

В соглашении говорится, что личная информация нужна для анализа привычек и вкусов пользователей. Результаты станут основой для улучшения сервисов персональной рекламы с учетом запросов и предоставления адекватного контента и персональных услуг.

WhatsАрр будет собирать информацию о геолокации, установку и удаление программ компании и следить за активностью в социальных сетях.

Помимо WhatsApp, Facebook владеет Instagram и собственными приложениями одноименной социальной сети и мессенджером. По мнению разработчиков, интеграция социальных сетей расширит возможности пользователей.

С 1 января мессенджер WhatsApp перестал работать на гаджетах со старыми операционными системами iOS и Android.