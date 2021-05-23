Пользователей возмутил жест Камалы Харрис на встрече с президентом Южной Кореи

Вице-президент США Камала Харрис вытерла руку об одежду после того, как поздоровалась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который находится с визитом в Вашингтоне. Этот жест показали во время трансляции встречи. Американских пользователей возмутила такая небрежность, сообщил Fox News.

На кадрах, опубликованных Белым домом, видно, как Харрис вытирает руку о штанину сразу после приветствия южнокорейского лидера.

«И это вице-президент США?» — возмутился пользователь Twitter GoddoG_668.

«Не только неуважительно, наверняка во всех новостях это назвали бы „расистским“, если бы она была республиканкой. Двойные стандарты в полной мере», — добавил он.

«Вау, как же неловко!» — написал F_O_R_D_NATION.

«Почему Камала Харрис вытерла руку о брюки через секунду после того, как она пожала руку главе Южной Кореи? Южная Корея больше не является нашим союзником?» — спросил JoeV75613226.

Некоторые отметили, что вице-президент вытерла ладонь из-за страха коронавируса.

«Ты не сможешь стереть вирус со своих брюк. К тому же Камала полностью вакцинирована», — напомнила RealDoctorT.