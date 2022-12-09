Мир 09 декабря 2022, 23:45 Пользователей Twitter впечатлил ответ Путина Боррелю Пользователи Twitter похвалили Путина за «шикарный ответ» на слова Борреля о Донбассе Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин шикарно ответил на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об Африке и Донбассе. Восхищенными комментариями поделились пользователи Twitter, сообщило РИА «Новости».

Боррель поставил под сомнения искренность африканцев, поддерживающих Россию. По его мнению, жители Африки «не знают, где находится Донбасс». Путин в ответ европейскому министру напомнил, что африканцы прекрасно знают о России и какую роль она сыграла в освобождении региона от колониализма.

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«Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии», — отметил один из участников дискуссии.

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«К вашему сведению мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, <…> и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина», — написал другой.

В Сети подчеркнули, что поддерживают Россию, поскольку «она имеет право защищать себя от террористов, спонсируемых Евросоюзом и США».

Ранее высказывание Борреля об Африке и Донбассе иронично оценила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат попросила его не мерить других людей по себе.