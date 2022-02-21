Пользователей TikTok рассмешило «участие» Порошенко в драке Бутусова и Шуфрича

В TikTok разлетелось видео, на котором бывший президент Украины Петр Порошенко осторожно «добивает» ногой депутата Нестора Шуфрича во время его драки с журналистом Юрием Бутусовым на телешоу. Пользователей позабавило то, что Порошенко, очевидно, обозначая, чью сторону конфликта занимает, едва коснулся ногой уже лежавшего на полу Шуфрича — при этом на тот момент журналиста крепко держали. Ролик собрал 12 тысяч лайков и более четырех тысяч репостов.

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич и Юрий Бутусов подрались в прямом эфире украинского шоу «Свобода слова». Стороны не сошлись в том, кто в стране «является предателем». Бутусова и Шуфрича с большим трудом разнимали несколько мужчин.

В ноябре 2021 года резонанс вызвал еще один появившийся в Сети ролик с участием Юрия Бутусова. Журналист снял на видео свой выстрел из гаубицы в сторону ополченцев в Донбассе «в честь жертв советских репрессий и голодомора», а затем сделал залп по «российским оккупантам».