Пользователей TikTok напугала детская голова в окне заброшенного особняка

«Моя мама прислала мне это видео особняка, который она нашла во время прогулки, и я только что заметила лицо в окне», — написала rebabeba.

На кадрах видно, как камера «пролетает» особняк справа налево. Детская голова заметна буквально 10 секунд, но если заострить на ней внимание, становится действительно не по себе.

«Боже, это ребенок! Зачем я посмотрел это перед сном?» — испугался один из пользователей.

Люди делились друг с другом в комментариях под видео своими догадками, что же это может быть. Потом один из собравшихся озвучил самое здравое мнение. Комментатор заявил, что это голова куклы, которую специально положили туда, чтобы возле особняка не толпились туристы.