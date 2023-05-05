Мир 05 мая 2023, 11:18 Пользователей Сети ужаснули слова Зеленского о плохих новостях для россиян Пользователи Twitter осудили Зеленского за слова о плохих новостях для россиян Flickr

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Пользователи Twitter выступили с критикой заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что жителям России следует готовиться к «плохим новостям» в связи с его международными поездками.

«Ему нужно заключить мирный договор!» — высказал мнение один из комментаторов.

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Другой написал, что Зеленский наконец показал свое истинное лицо. Третий допустил, что президент Украины хочет «превратить в пепел и Европу». Еще один юзер в шутку задал вопрос о том, может ли кто-нибудь выдать Зеленскому новую одежду.

Скоро некоторые страны НАТО начнут выступать против Украины, чтобы заставить ее подписать соглашения», — заключили люди в Сети.

Украинский лидер посетил с рабочим визитом в начале мая Финляндию и Нидерланды. В частности, он приехал в Международный уголовный суд в Гааге и выступил там с речью. Зеленский предложил создать международный трибунал в отношении России.