Пользователей испугал старик, залпом выпивший три бутылки водки

Старое видео про «русского, который выпил три бутылки водки», наделало шуму в Сети. Впервые увидевшие подобное пользователи признались, что чуть ли не сами захмелели, наблюдая за происходящим.

Ролик, который стал вирусным еще в 2017 году, попал на Reddit. Его главным героем стал якобы пожилой россиянин, залпом опрокинувший в себя три бутылки водки.

Источник фото: YouTube

«Сейчас надо выпить, теперь надо запить, теперь — закусить», — комментировал старик свои действия. Голос за кадром отмечал, что водка «хорошо пошла». На все действо у любителя крепких напитков ушло меньше трех минут. Потом качнулся, упал и не смог удержать в себе выпитое.

Источник фото: YouTube

Иностранных пользователей видео потрясло. Некоторые писали, что тело мужчины «только что спасло ему жизнь».

Источник фото: Reddit

Другие признались, что сами опьянели, пока наблюдали за процессом. «Мой желудок горел, словно я проглотил огненный шар», — писали в комментариях.

Источник фото: Reddit

Третьи заметили, что за один раз просто нельзя выпить столько жидкости. Еще кто-то счел, что перед зрителем предстал мужчина, которому «слегка за 30», да и все русские выглядят именно так.

Особенно внимательные предположили, что дело может происходить на Украине. Во-первых, оператор сказал «трохи»: оно встречается в том числе в украинских словарях. Во-вторых, на бутылке с алкоголем написано Pshenichna.