Пользователь WeChat назвал символизирующее отвагу русских блюдо

Пользователь китайской социальной сети WeChat назвал шашлык блюдом, которое символизирует дерзость и отвагу русского народа. Он призвал не путать его с барбекю.

Юзер поделился своими размышлениями на тему шашлыка в посте, в котором отметил, что русские люди, которые решили выехать на природу, чтобы приготовить шашлык, не боятся ни холода, ни дождя. По словам автора заметки, в России считают высшим мастерством приготовление вкусного маринада для мяса. Он подчеркнул, что обычно мясо к жарке на углях подготавливают мужчины, так как этот процесс требует терпения и должен проходить без суеты.

Китайский пользователь восхитился шашлыком и назвал его приготовление непостижимой философией.

Ранее врач-аллерголог, диетолог, доктор медицинских наук Вера Ревякина призвала россиян в период пандемии коронавируса отказаться от шашлыка и наваристых бульонов. По ее словам, это очень тяжелая пища, которая может спровоцировать воспалительные процессы и повысить шансы SARS-CoV-2 на проникновение в организм. Ревякина также рекомендовала отказаться от острых и соленых блюд.