Пользователь TikTok застукал свою девушку в приложении для знакомств по отражению в глазах

Он запостил видео, в котором продемонстрировал шпионский трюк наглядно. Девушка лежит на диване со смартфоном. В это время он снимает ее, приближает зумом глаза и в их отражении благодаря хорошей камере видит, что происходит на экране гаджета. Оказалось, что его возлюбленная листает анкеты на сайте знакомств.

Источник фото: TikTok

Парня поддержали подписчики, попросили опубликовать ролик, как он ее выгоняет, и предупредили, что наверняка она торчала в этом приложении и раньше. После массы слов поддержки автор «печального» видео признался, что все это шутка.