Пользователь карт Google оставил матерное послание. Его видно из космоса

Один из пользователей Google Maps на весь мир матом послал американскую компанию. Он выложил в пустыне нецензурную надпись, адресованную корпорации. Ее видно из космоса на спутниковых снимках сервиса с картами.

На эту фразу обратил внимание пользователь Reddit, пишет Daily Star.

Географические координаты этой надписи автор поста не указал. Послание состоит из двух слов: F*** Google, — что можно пристойно перевести как «Иди к черту, Google».

Некоторые пользователи признались, что боялись поставить лайк или прокомментировать это сообщение, чтобы руководство компании как можно дольше ничего не знало. Кто-то выразил надежду, что если до надписи никто не доберется, она просуществует тысячи лет.

Один из завсегдатаев Reddit пошутил, что наши потомки, которые найдут это послание спустя годы, вообще не поймут, что оно значит и кому адресовано.