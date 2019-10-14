Полжизни за косточку. Британский фотограф создала уникальную серию снимков с эмоциями животных
Все началось с фотографий, где были запечатлена реакция на еду у собак. Потом дело дошло до котиков, лис, сов, хорьков и даже змей. Со временем у Рианнон появилась собственная студия с хорошими осветительными приборами, а также множество клиентов, которые мечтали получить снимки, где их питомец готов умилителен до безобразия.
«Я стараюсь сделать все, чтобы животное максимально расслабилось и чувствовало себя комфортно. Большинство кошек и собак настороженно относится к осветительным приборам и другому оборудованию в студии. Но я даю им время освоиться, а потом получаю прекрасные снимки», — рассказала о своих рабочих буднях британка.
Одной из любимых фотографий Рианнон в ее галерее является вот этот пес. Такой выдержки и самообладания она не видела еще ни у кого.
Максимальная концентрация на сосиске
«Привет. Дай пять!»
«Точно дашь косточку? Не обманешь?»
«Кто здесь?»
Просто хохочущая лиса
Это любовь