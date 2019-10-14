  • Полжизни за косточку. Британский фотограф создала уникальную серию снимков с эмоциями животных

    14 октября 2019, 04:38

    Светлана Степанова

    Молодой британский фотограф Рианнон Бакл обожает животных. Девушка решила сделать серию их портретов с максимальной демонстрацией эмоций. Она не ожидала, что обычная косточка или кусочек сыра могут вызвать на мордах собак и кошек полную гамму чувств.

    Все началось с фотографий, где были запечатлена реакция на еду у собак. Потом дело дошло до котиков, лис, сов, хорьков и даже змей. Со временем у Рианнон появилась собственная студия с хорошими осветительными приборами, а также множество клиентов, которые мечтали получить снимки, где их питомец готов умилителен до безобразия.

    «Я стараюсь сделать все, чтобы животное максимально расслабилось и чувствовало себя комфортно. Большинство кошек и собак настороженно относится к осветительным приборам и другому оборудованию в студии. Но я даю им время освоиться, а потом получаю прекрасные снимки», — рассказала о своих рабочих буднях британка.

    Одной из любимых фотографий Рианнон в ее галерее является вот этот пес. Такой выдержки и самообладания она не видела еще ни у кого.

    Максимальная концентрация на сосиске

    «Привет. Дай пять!»

    «Точно дашь косточку? Не обманешь?»

    «Кто здесь?»

    Просто хохочущая лиса

    Это любовь