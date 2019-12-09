Полуобнаженные активистки Femen попытались прорваться к Елисейскому дворцу
В Париже активистки движения Femen провели акцию протеста перед «нормандским саммитом», попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу. Об этом сообщила «Газета.ru».
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По данным издания, полуобнаженные общественницы предприняли попытку прорваться к воротам, через которые на территорию дворца пропускали журналистов. Правоохранители оперативно задержали активисток и прикрыли их наготу.
Уточняется, что сегодня в Париже пройдет встреча лидеров четырех стран в так называемом «нормандском формате». Президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ обсудят затянувшийся кризис в Донбассе и способы его решения.