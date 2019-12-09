Полуобнаженные активистки Femen попытались прорваться к Елисейскому дворцу

Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки» Подробнее

По данным издания, полуобнаженные общественницы предприняли попытку прорваться к воротам, через которые на территорию дворца пропускали журналистов. Правоохранители оперативно задержали активисток и прикрыли их наготу.

Уточняется, что сегодня в Париже пройдет встреча лидеров четырех стран в так называемом «нормандском формате». Президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ обсудят затянувшийся кризис в Донбассе и способы его решения.