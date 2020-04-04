Полуголый мужчина с двумя мечами атаковал полицейских в Мадриде

Национальная полиция арестовала мужчину, вооруженного двумя мечами, в столице Испании, Мадриде. Он бродил оголенный по пояс в районе Мораталас.

Как указали в испанских правоохранительных органах, прохожие вызвали полицию как только его заметили. На место прибыла правоохранители, но любителя холодного оружия это не остановило — он начал угрожать полицейским и бить стекла их автомобилей. Полиция ответила выстрелами в воздух.

Позже Europa Press со ссылкой на источники в полиции написало о том, что мужчина кричал, будто он болен коронавирусом.

Ранее жительница Дзержинска в такси устроила скандал водителю без всякой причины. Он якобы сильно выдвинул водительское сиденье. Потом она нашла еще несколько поводов, чтобы не платить за проезд.