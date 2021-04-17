Полуголая женщина устроила акцию на похоронах принца Филиппа

Полуголая женщина попыталась прорваться к Виндзорскому замку во время похорон супруга британской королевы принца Филиппа. На подданной были очки и кепка, но она сняла футболку и бюстгальтер, сообщил таблоид The Sun.

Женщина пробежалась вдоль стен замка, запрыгнула на статую королевы Виктории и выкрикнула: «Спасите планету». Вскоре после этого к ней подошли полицейские и арестовали.

Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон герцога Эдинбургского оцепили стражи порядка. Британцев просили не приносить цветы, записки и свечи, а также не собираться группами из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, поклонники королевской семьи почтили память принца цветочным панно в виде британского флага с надписью: «Покойся с миром, принц Филипп» — от футбольного клуба Челси. Собравшиеся на площади соблюдали социальную дистанцию.

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре, в королевской усыпальнице. После смерти Елизаветы II его останки перенесут в предел, где покоятся родители королевы и ее младшая сестра Маргарет. На похороны пришел внук покойного, принц Уильям с супругой Кэтрин Миддлтон. Из США вернулся принц Гарри. Всего на траурной церемонии собрались только 30 самых близких родственников и графиня Маунтбеттен Бирманская Пенелопа Ромси, которая не является членом королевской семьи.

Гроб с телом принца Филиппа перемещали в катафалке Land Rover, сделанном на заказ.

Герцог Эдинбургский умер 9 апреля. Он не дожил двух месяцев до своего столетия.