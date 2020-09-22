Полугодовалый малыш из США встал на водные лыжи и побил мировой рекорд. Видео

Маленький американец побил мировой рекорд, став самым молодым водным лыжником на планете. Родители прокатили малыша, когда ему исполнилось полгода и четыре дня.

Кадры, на которых Рич Кейси Хамферис рассекает прозрачные воды озера Пауэлл в Юте, опубликованы в Instagram.

«На свой шестимесячный день рождения я катался на водных лыжах. Видно, это большое дело», — гласит подпись к публикации с хэштегом #worldrecord. На фото и видео ребенок в спасательном жилете держится за доску с перекладиной, прикрепленную к едущему судну.

В комментариях многие нашли достижение Рича восхитительным, но были и те, кто раскритиковал его родителей за беспечность.

«Да, [вы] любящая приключения семья, но это просто нехорошо. Многое могло пойти не так», — написал один из пользователей. В защиту семьи люди заявили, что «ненавистники не смогут понять», зачем в принципе ставить ребенка на водные лыжи в полгода.

Малыш Рич, судя по хронике в созданном его родителями аккаунте, живет интересной жизнью. Он уже покатался на черепахе, увидел красоту американских национальных парков и познакомился с лошадьми.

До юного американца, уточнила газета The New York Post, мировой рекорд установила уроженка Флориды Зайла Сент-Ондж. В 2016 году она прокатилась на водных лыжах в возрасте шести месяцев и 27 дней.