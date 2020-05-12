«Полуфашистская тупость»: депутат Рады назвал МИД Украины «рассадником шизофрении»

Украинский МИД обвинили в распространении «полуфашистской тупости». Министерство, по мнению депутата Верховной рады Вадима Рабиновича, стало настоящим «рассадником шизофрении».

Рабинович раскритиковал внешнеполитическое ведомство страны в эфире телеканала «112 Украина». Украинскому парламентарию не понравилось заявление МИД о годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет непосредственное отношение к резонансному поступку МИД. Он подчеркнул, что министерство является вотчиной главы государства.

«По странному стечению обстоятельств МИД является всегда у нас абсолютным рассадником <…> шизофрении», — сказал Рабинович.

Сделанное МИД заявление по поводу событий в Одессе он охарактеризовал как предел «полуфашистской тупости», указав на наглость и ненависть в его содержании.

Зеленскому депутат посоветовал выбрать, с кем останется президент — с министерством или со своим народом.

Ситуация на Украине, заключил парламентарий, складывается определенным образом, поскольку во время предвыборных кампаний политики дают одни обещания, а потом люди имеют дело совсем с другим.

Позиция украинского МИД, напомнила газета «Известия», сводилась к тому, что в Одессе все произошло из-за России. Здание Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, по мнению дипломатов, загорелось из-за «внутренних возгораний», а не из-за брошенных радикалами «коктейлей Молотова».