Депутат бундестага назвал «полуфабрикатом» главу МИД Германии за отказ приглашать Россию в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что он против возвращения России в G7. Чиновник подчеркнул, что не видит смысла расширять международный клуб, тем более пока у «Большой семерки» есть разногласия с Россией в украинском вопросе. В то же время депутат бундестага Вальдемар Гердт с разговоре с «360» заявил, что нежелание Мааса возвращать «Большую восьмерку» говорит о безответственности по отношению к немцам.

«G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12», — заявил Хайко Маас в интервью Rheinische Post. По словам чиновника, необходимости в расширении нет и восстановление формата G8 в ближайшее время невозможно.

Глава МИД напомнил, что «Большая семерка» не согласна с Россией по ряду вопросов. В первую очередь речь идет о ситуации на востоке Украины и возвращении Крыма. «Пока у нас нет решения, я не вижу для восстановления G8 никаких шансов. <…> Россия должна внести свой вклад, все очень медленно происходит на Украине», — сообщил Маас.

Он добавил, что в последнее время в отношениях с РФ «постоянно возникают сложности». При этом чиновник отметил важную роль страны в международной политике, особенно в урегулировании конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии.

С его позицией не согласен депутат бундестага Вальдемар Гердт. «G7 и G20 — это формат общения, он никого ни к чему не обязывает. Там встречаются главы стран и обговаривают определенные моменты. То, что сейчас Германия выступает против участия России в этом формате, говорит о том, что маразм все больше крепчает», — заявил он.

Он подчеркнул, что только объединившись можно спасти экономику и в какой-то мере благосостояние людей. По его словам, в мире сейчас и без того достаточно вызовов, связанных с пандемией, санкциями и прочими моментами, которые мешают развитию бизнеса, в том числе сокращают рабочие места.

Это все судьбы людей, а не просто слова. Если что-то мешает бизнесу, это мешает людям жить нормально, ходить на работу и зарабатывать деньги. Когда такой полуфабрикат, прости господи, как наш министр иностранных дел, делает такие заявления, это безответственно по отношению к собственному народу. Нам надо объединяться Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Собеседник «360» добавил, что ни одну проблему на территории Европы без участия Москвы решить нельзя. Это касается и энергетики, и безопасности, и ресурсов.

Ранее глава США предложил расширить формат «Семерки». Он хотел бы пригласить в клуб российского лидера Владимира Путина, а также лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи. Против идеи Дональда Трампа уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Великобритании и Канады — Борис Джонсон и Джастин Трюдо.