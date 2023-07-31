Мир 31 июля 2023, 05:29 Получивший назначение после начала СВО генерал из США умер при загадочных обстоятельствах Генерал из США Поттс, получивший назначение после начала СВО, умер в авиакатастрофе Freepik

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Генерал из США Энтони Поттс умер при неопределенных обстоятельствах в результате авиакатастрофы в штате Мэриленд. Об этом сообщила газета американского оборонного ведомства Stars and Stripes.

Поттс 25 июля управлял одномоторным самолетом Piper PA-28 Cherokee, но воздушное судно разбилось в районе армейского испытательного полигона в Абердине. На борту находился только один генерал, который имел большой опыт в управлении самолетами.

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По словам представителя добровольческого пожарного отряда Сандры Галлион, фрагменты Piper PA-28 нашли в открытом поле, на земле погибших не было. Что именно произошло с судном — непонятно. Следов пожара на месте не обнаружили.

Поттс умер в 59 лет, он служил в американской армии с 1986 года, выполнял боевые задачи в Персидском заливе. В начале марта 2022 года, через шесть дней после начала конфликта на Украине, военного назначили на пост исполнительного директора Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T).