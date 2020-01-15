Вдвое увеличилось число украинцев, получивших паспорта РФ
Она сообщила, что прирост обеспечили не только жители Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство.
«Что касается в целом граждан Украины, то (в 2019 году) у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек, в позапрошлом году было 270 тысяч», — цитирует Казакову ТАСС.
Апреле минувшего года президент РФ Владимир Путин упростил получение гражданства для лиц, постоянно проживающих «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В декабре 2019 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за это время гражданство России получили 125 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР).
Летом прошлого года в Ростовской области заработали четыре отделения МВД ПФ по вопросам миграции. В ответ на действия Кремля президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить получение украинского гражданство преследуемым по политическим мотивам.