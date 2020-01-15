Вдвое увеличилось число украинцев, получивших паспорта РФ

В 2018 году российское гражданство получили 270 тысяч украинцев, в 2019-м — уже почти 500 тысяч человек. Эти данные озвучила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

Она сообщила, что прирост обеспечили не только жители Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство.

«Что касается в целом граждан Украины, то (в 2019 году) у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек, в позапрошлом году было 270 тысяч», — цитирует Казакову ТАСС.

Апреле минувшего года президент РФ Владимир Путин упростил получение гражданства для лиц, постоянно проживающих «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В декабре 2019 года глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что за это время гражданство России получили 125 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР).

Летом прошлого года в Ростовской области заработали четыре отделения МВД ПФ по вопросам миграции. В ответ на действия Кремля президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить получение украинского гражданство преследуемым по политическим мотивам.