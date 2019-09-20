Получивших ожоги детей решили оставить на лечении в Турции

Повар в Турции вылил горящее масло на детей из России Подробнее

«Состояние пациентов удовлетворительное. Одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 18 сентября в одном из отелей Аланьи. В гостинице решили устроить шоу с открытой кухней, но в какой-то момент работы с огнем повар ошибся. Раскаленное масло полилось на зрителей, которые стояли ближе всего. В результате от огня пострадали несколько человек. Трое сильно обгорели и были экстренно госпитализированы.

Мальчиков из Екатеринбурга доставили в больницу с ожогами 27% и 16% тела. Одному ребенку 10 лет, а второму 3,5 года, сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Как рассказал РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, больницы Екатеринбурга уже полностью подготовили к принятию пациентов и ждут, когда детей перевезут в родной город.