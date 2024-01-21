Мир 21 января 2024, 04:02 Получившие банковские карты беженцы начали уезжать из Германии Bild: Германию покинули беженцы, получившие карты вместо наличных денег РИА «Новости»

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Беженцы, получившие банковские карты вместо наличных денег, уехали из Германии. Об этом сообщила газета Bild am Sonntag.

В конце 2023 года 15 беженцев заявили, что им нужны наличные деньги, а не пластиковые карты, а потом покинули ФРГ. Власти страны пока еще обсуждают это нововведение, но недовольные уже появились.

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Платежные карты выдают в округе Грайц в федеральной земле Тюрингия. На сегодняшний день мигрантам выдали около 200 карт, но в концу месяца их число может увеличиться до 740.

«Большинство мигрантов принимают изменения и счастливы тем, что им вообще что-то дают», — заявила глава службы по делам беженцев Дагмар Пеланд.

По ее словам, люди, нуждающиеся в убежище, тратят пособия на еду и одежду, а вот некоторые беженцы на него покупают мобильные телефоны. Помимо этого, такие карты действуют в определенном регионе и с них нельзя перевести деньги на родину или на погашение кредитов. Еще один момент — достижение кредитного баланса в пять тысяч евро не позволит больше пополнить карту.

Ранее член ультраправой партии «Истинные финны» Яри Налли предложил расстреливать за незаконное пересечение границы.