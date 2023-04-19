Мир 19 апреля 2023, 19:53 Получившей ожоги в самолете российской девочке оказали медицинскую помощь в Хургаде Получившей ожоги в самолете российской девочке оказывают помощь в госпитале Хургады Pxhere

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Трехлетней девочке из России, которая получила ожоги во время полета на самолете авиакомпании Red Wings, предоставляют амбулаторную помощь в одном из госпиталей Хургады. Об этом РИА «Новости» сообщил российский генконсул Виктор Воропаев.

«В одном из госпиталей Хургады девочке делают постоянные перевязки. По словам отца, она идет на поправку», — отметил он.

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По его словам, в госпитале ребенок находится с мамой и дедушкой. В ближайшие дни семья должна улететь.

Сотрудники генерального консульства в Хургаде находятся на постоянной связи с отцом юной россиянки.

Девочка получила ожоги во время полета. В ходе раздачи еды стюардесса опрокинула на нее стакан с кипятком. Пассажирка получила серьезные ожоги, но из-за происшествия воздушное судно для оказания медицинской помощи сажать не стали. Девочку госпитализировали, когда самолет приземлился в Египте. Мама ребенка в беседе с «360» отметила, что ее дочь находится в стабильном состоянии. Каждое утро пострадавшей делают перевязки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить информацию о ситуации с девочкой.