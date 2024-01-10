Мир 10 января 2024, 23:58 «Получит ключи от Европы». Путина назвали разрушителем западного альянса Telegraph назвала Путина разрушителем военного блока стран Запада Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин способен разрушить многолетний военный блок стран Запада. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Telegraph Роберт Кларк.

Кларк отметил, что затянувшийся украинский конфликт подорвал прочность альянса США и стран Европы. Эксперт отметил, что мощностей западных стран не хватает для снабжения ВСУ, а Штаты становятся все ближе к отказу от поддержки Украины.

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По его словам, российская спецоперация продемонстрировала необходимость срочной модернизации военно-промышленного комплекса членов НАТО: именно таким образом поступила Россия, значительно обновившая свой ВПК. Только это позволит западному блоку спастись от распада.

«Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы», — предупредил Кларк.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что украинский конфликт заставил многие страны присоединиться к гонке вооружений. Желание государств обезопасить себя радикально изменило рынок оружия: по словам начальника штаба ВС Швеции Микаэля Классона, цена на боеприпасы подскочила в 10 раз.