«Получили цветную революцию у себя дома». В Совфеде заявили о расколе в американском обществе

Американское общество раскололось пополам. Штаты получили у себя дома сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах. Так сенатор Владимир Джабаров в беседе с «360» прокомментировал произошедшее в здании Конгресса США.

«Это говорит о том, что американское общество расколото. Наверное, под словами [президента Дональда] Трампа о том, что была фальсификация выборов, есть какие-то основания, факты, трудно сказать. <…> Получается, половина населения Америки поддерживает Трампа, половина — [кандидата Джо] Байдена, и чем все это закончится… Американцы этот сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах, начиная с Северной Африки, в странах Центральной Азии, они, по сути, получили этот сценарий у себя дома», — поделился мнением Джабаров.

Сенатор добавил, что произошедшее серьезно подрывает авторитет Соединенных Штатов в мире, так как раньше страну воспринимали как эталон торжества закона и демократии.

«Я желаю американскому народу, чтобы он побыстрее решил свои проблемы и не допустил никакого кровопролития», — подытожил Джабаров.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что в США закончился праздник демократии, которая «захромала на обе ноги».

Сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия в день официального утверждения итогов выборов нового президента США. Всех сотрудников пришлось эвакуировать. В здании гремели выстрелы и работал спецназ.

Во время протестов погибли четыре человека. Более десяти силовиков получили ранения.