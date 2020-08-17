«Получили те, кто бросался на ментов»: Лукашенко подтвердил факты избиения в минском ИВС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед работники белорусских предприятий. Глава государства объяснил, почему в минском ИВС на Окрестина избивали задержанных.

Лукашенко подтвердил, что в изоляторе были случаи применения силы. Слова президента республики привело издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?» — задался вопросом Лукашенко.

Он добавил, что в минском изоляторе временного содержания было порядка 2-2,5 тысячи задержанных.

После выборов президента, которые состоялись 9 августа, в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший чуть более 80% голосов. Оппозиция потребовала провести перевыборы. Сам лидер Белоруссии такую возможность исключил.