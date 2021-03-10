Швейцарская компания заплатила $ 36 млн за медь, но получила камни

Швейцарский нефтяной трейдер Mercuria Energy Group летом 2020 года заключила с турецкой компанией Bietsan сделку на покупку черновой меди на 36 миллионов долларов. Во время погрузки товара в Стамбуле около шести тысяч тонн продукции злоумышленники заменили окрашенными под металл камнями.

Как стало известно Bloomberg, турецкая полиция уже задержала 13 подозреваемых в мошенничестве. Швейцарский трейдер подал иски в турецкий суд и арбитражный суд Великобритании о возмещении ущерба.

Компания Mercuria обнаружила, что не может обратиться за страховым возмещением, так как только один из семи заключенных контрактов был настоящим. Все остальные оказались поддельными.

По словам Синана Боровали, юриста трейдера в Турции, в июне прошлого года Mercuria согласилась купить медь у турецкого поставщика Bietsan, с которым она ранее вела дела. Металл был загружен в контейнеры и запломбирован. Следующей ночью мошенники их вскрыли, подменили покрашенными камнями и вновь запечатали.

Полиция возбудила уголовные дела против продавца и двух посредников. Было установлено, что случившееся является результатом организованного мошенничества. Некоторые из 13 задержанных были отправлены под домашний арест. На этой неделе ожидаются первые слушания по делу.