«Получил ее ни за что». Трамп высказался о Нобелевской премии Обамы

Бывшему президенту США Бараку Обаме незаслуженно вручили Нобелевскую премию мира. Об этом заявил действующий лидер страны Дональд Трамп.

Глава Вашингтона напомнил, что Обама получил Нобелевскую премию сразу же после вступления в должность. При этом экс-президент не смог объяснить причину ее вручения.

«Его спросили: „Почему вы ее получили?“. И он не смог этого объяснить, помните? А потом [Джо] Байден сказал: „А мне?“. А они ответили: „Кто это такой, черт возьми, и что он сделал?“. Обама получил ее ни за что», — привело РИА «Новости» заявление Трампа.

По словам президента США, его самого уже два раза выдвигали на премию за работу по разрешению сербско-косовского и арабо-израильского конфликтов. Трамп подчеркнул, что фейковая пресса не сообщила об этих выдвижениях.

Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года. Награду ему вручили за усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми. Президентом США он стал в январе 2009-го. Этот пост Обама занимал до января 2017 года. Потом избрали Дональда Трампа.