29 ноября 2023, 15:20
Получение F-16 украинской армией не переломит ситуацию на фронте
Столтенберг: поставки F-16 для ВСУ не изменят ситуацию на фронте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что получение украинской армией истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя. Этого не сможет сделать и любая другая система вооружений, считает он.
«F-16 усилят ПВО Украины. В то же время мы должны осознать, что нет какой-либо системы вооружений, которая бы сама по себе изменила бы ситуацию на поле боя», — процитировало Столтенберга РИА «Новости».
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Он пояснил, что это вопрос «одновременного сочетания многих возможностей», и призвал готовиться к «длительным и сложным» боям.
Генсек НАТО также сообщил, что Североатлантический альянс подписал «амбициозную» программу сотрудничества с Украиной на следующий год и планирует создать дорожную карту по переходу страны к «полной оперативной совместимости» с альянсом. Кроме того, Совет НАТО-Украина хочет преобразовать пакет военной помощи стране в «многолетнюю программу» содействия в восстановлении ее сектора обороны и безопасности.
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